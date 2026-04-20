「ディオール（DIOR）」が、「ディオール アディクト」から新作リップ「ディオール アディクト グラス リップスティック」（全11色うち数量限定2色、各5940円、リフィル 各4730円）を5月1日に発売する。公式オンラインブティックと一部店舗では4月27日から先行販売する。

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ディオール アディクト グラス リップスティックは、グロスのツヤとリップスティックの色づきを両立。唇の温もりによってジェルのように溶け込み、みずみずしくフィットするテクスチャーを採用している。ジュレのような発色でツヤめく「グロッシー フィニッシュ」と、繊細なパールが上品にきらめく「スパークリー フィニッシュ」の2つの仕上がりを用意。甘いグルマンな香りを採用している。

カラーは、透明感を引き出すピュアなヌードピンク「306 ローズ チャーム」、元の唇の色を底上げする血色感ピンク「309 マイ ディオール」、くすみ感のある上品なピンクベージュ「504 ディオール スウィート」、肌なじみのよい明るいブラウンベージュ「599 アディオラブル」など11色。パッケージは、鏡のように輝くシルバーに、ホログラフィックのディオール オブリークロゴを施した。

ディオール メイクアップ クリエイティブ＆イメージ ディレクターのピーター・フィリップス（Peter Philips）は、「リップスティック、バーム、グロスを融合したような圧倒的なツヤを放つフォーミュラ。唇に優しくなじむセンシュアルで包み込まれるような心地よさ、豊富なカラーバリエーションでツヤを一層引き立てます」とコメント。

また、リップの発売に合わせ、リップスティックケース（新3種、各5280円）も登場。1956年の「パストラル」ドレスに着想を得てバラと鳩のモチーフを刺繍で施した「フラワー カナージュ」、「レディ ディオール」からインスパイアされ、リボンをあしらった「ピンク ボウ」、ブルーデニムにディオール オブリークのロゴを装飾した「デニム オブリーク」の3種を揃える。

■ディオール：公式オンラインブティック