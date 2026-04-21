徹底抗戦の構え警視庁暴力団対策課が、国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」トップの木山こと小畑寛昭容疑者（40）を東京都暴力団排除条例違反で逮捕したのは1月26日のこと。その後、女性を風俗店に紹介したという職業安定法違反容疑で再逮捕し、今後も何らかの容疑で小畑容疑者の再逮捕を繰り返していく方針を固めている。警察はこの匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ＝匿流）対策に血道をあげているが、捜査を