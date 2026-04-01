「ダチョウ倶楽部」肥後克広（63）が20日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！〜夢の一台次の一台〜」（月曜 後10・00）に出演し、お笑い芸人になる前に就いていた仕事と、一番最初に「教科書」としたコントグループを明かした。肥後は沖縄県那覇市出身。「バイきんぐ」の小峠英二から「沖縄から芸人になるために出てきたんですか？」と聞かれると「最初は違ったんですけど。最初はデザイナーをやっていた」と明かした。だ