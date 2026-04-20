Paleduskが7月に、主催対バンツアー＜Who killed Paledusk?? TOUR＞を開催することが決定した。福岡・BEAT STATIONを皮切りに、大阪・GORILLA HALL OSAKA、愛知・ダイアモンドホール、宮城・Rensa、東京・Zepp Shinjukuを巡り、ジャンルやシーンを横断する豪華ゲストを迎えたPaleduskならではのラインナップが実現する。各公演のゲストには、universe last a wardをはじめ、粗品、KOTORI、マキシマム ザ ホルモン、anoがそれぞれ出