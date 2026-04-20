東京時間17:33現在 香港ハンセン指数 26361.07（+200.74+0.77%） 中国上海総合指数 4082.13（+30.70+0.76%） 台湾加権指数 36958.80（+154.46+0.42%） 韓国総合株価指数 6219.09（+27.17+0.44%） 豪ＡＳＸ２００指数 8953.29（+6.36+0.07%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78645.81（+152.27+0.19%） ２０日のアジア株は総じて上昇。前週末の米国株の上昇を背景にアジア株はおおむね買