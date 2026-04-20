松竹芸能が20日、公式サイトを更新。10日に26歳で亡くなった、お笑いコンビ・共犯者・洋平さんの兄からのコメントを発表した。【画像】共犯者・洋平さん生前最後の投稿洋平さんは1999年7月8日生まれ、千葉県出身。所属事務所の公式サイトによると、資格の欄には「小型船舶特殊／アーク溶接／ガス溶接／柔道二段」と伝えられている。今年2月に行われた『たけしが認めた若手芸人ビートたけし杯「お笑い日本一」』では、ビー