人気アニメ「遊戯王デュエルモンスターズ」城之内克也役、「テニスの王子様」菊丸英二役などで知られる声優・高橋広樹(51)が20日、所属事務所退所を発表した。高橋はXに文書を掲載し、「この度、長年に渡り一緒に仕事してきたマネージャーが独立されることになりました。私・高橋広樹も、大変お世話になった株式会社B-Boxを2026年4月20日をもって離れ、今後もそのマネージャーと共にやっていくことにさせて頂きました」と報告