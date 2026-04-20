人気アニメ「遊戯王デュエルモンスターズ」城之内克也役、「テニスの王子様」菊丸英二役などで知られる声優・高橋広樹(51)が20日、所属事務所退所を発表した。

高橋はXに文書を掲載し、「この度、長年に渡り一緒に仕事してきたマネージャーが独立されることになりました。私・高橋広樹も、大変お世話になった株式会社B-Boxを2026年4月20日をもって離れ、今後もそのマネージャーと共にやっていくことにさせて頂きました」と報告。

「B-Boxに所属させて頂いてから1年2ヶ月という短い期間での決断となりましたが、これまで四半世紀以上のあいだ苦楽を共にし、声優「高橋広樹」を創ってきた人間と、やはりまだまだ仕事を積み重ねていきたいと思い至り、このようなご報告をさせて頂く運びとなりました」と説明した。

そして「B-Boxさんには所属以来いろいろとご助力・ご支援を賜りました。言い尽くせないほど感謝の気持ちで一杯です。いつまでもこのご恩を忘れず、ご縁を大切にさせて頂きながら、これからの活動、演技でお返ししていけるよう精進して参ります」と前事務所への感謝をつづった。

最後に「いつも支えて下さっている全ての皆様、本当にありがとうございます。これからも一つ一つのお仕事に真摯に向き合って参ります。変わらぬご支援を頂けましたら幸いです」と呼びかけた。

高橋は1994年のテレビアニメ「マクロス7」で声優デビュー。舞台やテレビドラマにも出演するなど、俳優としても活躍している。