【モデルプレス＝2026/04/20】キャスターの安藤優子が4月19日、自身のInstagramを更新。豪華な手作り居酒屋メニューを公開し、話題となっている。【写真】60代ベテランキャスター、カキフライ・柚子胡椒和え・水キムチ…居酒屋風な食卓◆安藤優子、豪華な手作り居酒屋メニュー公開安藤は「昨晩はまたキッチンカウンター居酒屋アンドーに逆戻り」とつづり、写真を投稿。「ガラスの小鉢には、水菜とカニカマの柚子胡椒和え。一昨日の