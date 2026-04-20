岡山県庁 4月25日は「失語症の日」です。失語症とは、脳卒中などの病気により、言葉を聞いて理解したり、考えを言葉にしたりすることができない、文字が読めない、字が書けないなどの言語機能に支障をきたす障害です。 岡山県・岡山市・倉敷市は失語症の人への理解を広げ、日常生活でのコミュニケーションを支援する人材を育成するため、7月から「失語症者向け意思疎通支援者養成講座」を合同で開催します。 応