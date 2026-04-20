南陽市によりますと、きょう午前7時50分ごろ、山形県南陽市上野地内で、普通自動車とクマ1頭が衝突する事故がありました。 現場は、旧ハイジアパークから南に200メートル付近のハイジアフルーツライン上だということです。クマの体長はおよそ1メートルとみられています。 クマは、自動車と衝突後、山の中に入っていったということです。