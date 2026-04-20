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【ドラゴンボール ゼノバース3】 2027年 発売予定 価格：未定 CEROレーティング：審査予定 プレイ人数：未定 バンダイナムコエンターテインメントは、鳥山明氏が手がける「DRAGON BALL」の新しい世界「AGE 1000」プロジェクトに関する最新情報として、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用ドラゴンボӦ