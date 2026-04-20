『スター・ウォーズ』ハン・ソロ役や『インディ・ジョーンズ』シリーズなどで知られるレジェンド、ハリソン・フォードが映画興行の未来に対する危機感を語った。 1970年代から映画スターとして活躍してきたフォードは、近年は『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』（2023）や『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』（2025）に出演するかたわら