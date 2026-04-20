トランプ米大統領イラン船を拿捕したと発表 トランプ米大統領は、ホルムズ海峡を出る際に停止命令を無視したイラン船籍の貨物船に発砲し拿捕したと発表。 イラン船に停止を警告したが従わなかったため、米海軍が機関室に穴を開けて船を即座に停止させた。