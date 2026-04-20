【モデルプレス＝2026/04/20】女優の豊田ルナが、4月20日発売の「週刊プレイボーイ」18号（集英社）に登場。美しいボディを披露している。【写真】23歳元ウルトラマンヒロイン、美谷間くっきり◆豊田ルナ、美ボディ披露豊田は、アイドルグループ「AND CaaaLL（アンドコール）」に所属。担当色はライラックパープル。ライブなど精力的に活動する一方で、TikTokや日本テレビ公式ショートドラマ「毎日はにかむ僕たちは。」のメインキ