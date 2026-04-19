県関係スポーツの結果です。サッカーのJ2・J3百年構想リーグ。カターレ富山はホーム、県総合運動公園陸上競技場でJ3の高知と対戦。4対0で勝ち、今シーズン初の5連勝です。バスケットボールBリーグ1部の富山グラウジーズはきょう、ホーム、富山市の県総合体育センターで仙台と対戦し、92対89で勝ちました。ハンドボール、リーグH。女子のアランマ&#