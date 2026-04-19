俳優の三浦翔平（３７）が１９日、中山競馬場で行われた「第８６回皐月賞」の表彰式プレゼンターを務め、レース終了後にパドックでトークショーを行った。東京都調布市出身のため、幼少期に東京競馬場に行ったことがあるというが、中山競馬場は初めて。「始まる前の熱気やお客さんの歓声がすごいですね。（競馬に）ハマりそうです。ボートレースはやったことがあったんですけれど、何を買えばいいか分からず教えてもらいました