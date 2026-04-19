『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した石田千穂4月20日（月）発売『週刊プレイボーイ18号』のグラビアに登場した石田千穂（いしだ・ちほ）。STU48の1期生メンバーで、センターを3回務めるなど9年間にわたってグループを牽引。そんな石田千穂のグループ卒業記念写真集『天職』が4月22日（水）に発売される。活動の集大成となる本作のアザーカットをお届けします。【写真】石田千穂のグラビア＊＊＊【10周年まではいると思わ