タレントの小倉優子が17日に自身のアメブロを更新。アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの真中まなと共演したことを報告した。この日、小倉は「昨日は、FRUITS ZIPPERの真中まなちゃんとご一緒させていただきました」と報告。真中のコメントについて「一つ一つが簡潔で分かりやすくて感動」したとつづった。続けて「『真中ちゃんのコメント、素晴らしいよ〜』とお伝えしたら、CDをいただいちゃいました」と明かし「ありがとうございま