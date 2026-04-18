カンテレは18日、お笑いコンビ・アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）の新番組『アンタッチャブルでやらせてもらってます』（毎週土曜深0：45〜※関西ローカル）を放送スタートする。【場面カット】昭和レトロな雰囲気が漂う商店街を散策する小峠英二＆アンタッチャブル前身となる『アンタッチャブルの早速行ってみた』は、2024年9月に地上波での放送を1度終了。しかし、翌年6月に「みんなの力で作っていく番組」として