17日午後、山形県山形市岩波の西蔵王展望台近くで山林火災が起きました。火は17日19時現在、鎮圧状態になっているということです。17日午後2時すぎ、「西蔵王付近で白煙が上がっている」などと消防に通報が相次ぎました。火が出たのは、山形市岩波の西蔵王公園展望広場の下の斜面で、下草などが燃えました。消防からポンプ車など10台が出て消火活動にあたりました。また県の消防防災ヘリ「もがみ」も出動し、上空から消火活動を行