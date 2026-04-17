2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が15日、オフィシャルブログを更新。テレビ番組で初恋の相手と再会したことを報告した。 新山は同日、フジテレビ系で放送されたバラエティー番組「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します！〜」に出演。「芸能人の初恋の人は今どうなっている？超調査」という企画に参加し、初恋の相手と再会を果たした。 放送後に更新したブログでは、宇多田ヒカルの楽曲「First