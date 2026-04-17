新山千春、番組で初恋の人と再会＆感動「会えた瞬間は…」
2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が15日、オフィシャルブログを更新。テレビ番組で初恋の相手と再会したことを報告した。
新山は同日、フジテレビ系で放送されたバラエティー番組「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します！〜」に出演。「芸能人の初恋の人は今どうなっている？超調査」という企画に参加し、初恋の相手と再会を果たした。
放送後に更新したブログでは、宇多田ヒカルの楽曲「First Love」が流れる中、「ほんとに初恋の人がきてくれるのかわからないまま待つ時間はすごーく長く感じました！！」と当時の心境を回顧。再会の瞬間については「会えた瞬間はほんとに嬉しくて涙が溢れてきました」とあふれる思いをつづった。
さらに、青森から駆けつけてくれたという初恋の相手が新山のデビュー作となった約30年前の映画のチケットを大切に保管していたことにも涙し、「誠実さは今も変わらず再会に感動した夜でした！！」と感動。
再会後は「蔦温泉に今度は家族でいくね！」「青森でみんなでご飯食べよーっと約束して」と今後の再会も約束。用意していたお土産を手渡し「バイバイしました！」と 別れを惜しんだことも明かしている。
新山は同日、フジテレビ系で放送されたバラエティー番組「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します！〜」に出演。「芸能人の初恋の人は今どうなっている？超調査」という企画に参加し、初恋の相手と再会を果たした。
放送後に更新したブログでは、宇多田ヒカルの楽曲「First Love」が流れる中、「ほんとに初恋の人がきてくれるのかわからないまま待つ時間はすごーく長く感じました！！」と当時の心境を回顧。再会の瞬間については「会えた瞬間はほんとに嬉しくて涙が溢れてきました」とあふれる思いをつづった。
再会後は「蔦温泉に今度は家族でいくね！」「青森でみんなでご飯食べよーっと約束して」と今後の再会も約束。用意していたお土産を手渡し「バイバイしました！」と 別れを惜しんだことも明かしている。