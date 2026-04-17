米国・イスラエルとイランの軍事衝突の余波がスイスの時計産業にも及んでいます。4月14〜20日にかけて、スイスのジュネーブで開催されている世界最大級の時計見本市「ウオッチズ＆ワンダーズ・ジュネーブ2026」には、ロレックス、パテック・フィリップ、カルティエなど60余りの国際的な時計ブランドが出展しています。中東地域はスイスにとって時計の主な輸出先の一つであり、中東市場への年間輸出額はスイスの時計輸出総額の約10