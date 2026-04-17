フリマアプリやネット上で、マクドナルドの株主優待券が本来の価値より安く販売されているのを見かけたことがある人もいるかもしれません。 ただ、転売品の株主優待券は規約違反であるため、「買っても使えないのでは？」と疑問に思うのではないでしょうか。本記事では、マクドナルドの株主優待の内容・必要な投資額・フリマアプリで購入した際のリスクについて解説します。 マクドナルドの株主優待券とは マクド