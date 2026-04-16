ジャーマンメタルの代表的バンド・ハロウィンのデビュー40周年アニバーサリーツアーから、東京公演の模様がWOWOWで独占生中継される。歴代最強メンバーによる白熱のステージとなる。【写真】かっこいい！WOWOW『ハロウィン ライブ・アット・武道館 -HELLOWEEN UNITED FORCES 2023-』サムネイルデビュー40周年を迎えた昨年、ハロウィンは歴代最強とも評価される現メンバーによる2作目のニューアルバム『GIANTS＆MONSTERS』をリ