スポルティングを率いるルイ・ボルヘス監督が、アーセナル戦を振り返った。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグが15日に行われ、スポルティングはアーセナルと対戦。0−1で先勝を許して迎えたアウェイでの一戦には、スポルティングに所属する守田英正も先発出場したが、得点を奪うことはできず、スコアレスドローで試合は終了し、ベスト