日産自動車が長期ビジョンを発表した。掲げたメッセージは「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」だ。AIを中心に据えた「AIディファインドビークル」(AIDV)に注力していくという。日産が長期ビジョンを発表○AI自動運転のサブスク利用も可能に?日産が技術イノベーションの中核に据えるのが「AIDV」だ。「AIドライブ技術」と「AIパートナー技術」を組み合わせることで、移動そのものを進化させ、移動の時間をより価値の高い