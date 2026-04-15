資料 ガソリン価格が4週間ぶりにわずかに上がりました。資源エネルギー庁が発表した13日時点のレギュラーガソリンの平均価格は、1L当たり岡山県が166.6円、香川県が168.4円でした。 前週より岡山は0.6円、香川は0.5円上がりました。 政府はレギュラーガソリンの店頭価格を170円程度に抑えるため、2026年3月19日に補助金の支給を再開しました。その影響などで店頭価格が下がっていましたが、4週間ぶり