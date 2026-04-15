俳優・中条あやみが１５日、都内で行われた、ＴＢＳ系ドラマ「田鎖ブラザーズ」（１７日スタート。金曜、後１０・００）の「放送直前！スペシャルプレミアイベント」に主演の岡田将生、共演の染谷奨太、井川遥、岸谷五朗らと出席した。今作はサスペンスとしてシリアスな展開もある一方、現場の雰囲気は明るいという。岸谷は「岡田“マー君”と染谷“ショーちゃん”が本当に心優しいナイスガイで」と主人公の兄弟を演じた２人を