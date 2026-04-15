俳優・中条あやみが１５日、都内で行われた、ＴＢＳ系ドラマ「田鎖ブラザーズ」（１７日スタート。金曜、後１０・００）の「放送直前！スペシャルプレミアイベント」に主演の岡田将生、共演の染谷奨太、井川遥、岸谷五朗らと出席した。

今作はサスペンスとしてシリアスな展開もある一方、現場の雰囲気は明るいという。岸谷は「岡田“マー君”と染谷“ショーちゃん”が本当に心優しいナイスガイで」と主人公の兄弟を演じた２人をユニークに呼びながら語り、「カメラが回るとサスペンスで、厳しい世界を皆が演じなきゃいけないんですが、その他の場所でとっても明るい現場」と語った。

続けて警部補という自らの役柄に触れながら「ウチの署には“私の名前は中条あやみ”がいるんですけども、“私の名前は中条あやみ”がすこぶるうららかで。“私の名前は中条あやみ”が来るとワントーン現場がもう一つ明るくなるすごい特殊な能力を持っている」と、中条が出演しているＣＭにちなんでイジりながら中条を絶賛。「本当に現場は明るく楽しく。そしてシーンに入ると皆ガツっとするっていう、とっても素晴らしい現場ですね」とメリハリがあることを強調した。

岸谷から盛大にいじられた中条は「呼び方」と苦笑いしつつ、「“私の名前は中条あやみ”ですけど」と自らボケる場面も。仲の良いかけあいを見せつつ「岸谷さんは朝いらっしゃると『おはようございます』がもうミュージカルみたいなんですよ」と印象を口に。「発声も朝からすごい。岸谷さんが現場に来てくださると、すごい気持ちが良いんですね」と語っていた。