15日朝、周南市城ケ丘の路上で50代女性がサルに服を触られる接触事案がありました。女性にケガはなかったということです。周南警察署によりますと15日午前7時45分ごろ、周南市城ケ丘の路上で通勤途中の50代女性が、後ろからサルに服を触られたということです。現場は、周南公立大学の南300mの地点で、サルは北方向に立ち去ったということです。警察では出没場所付近をパトカーで巡回するなどして警戒しています。現場付近で