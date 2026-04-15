香川労働局が入る合同庁舎／高松市サンポート 香川労働局は10日、県内のハローワークにおける2026年2月のマッチング業務実績を発表しました。 職業安定所の紹介で求人と求職が結合した数を表す「充足数」は1273件で、前年同月を1.0％上回りました。就職件数は1226件で、前年同月と同じでした。 失業手当を受給している人が給付日数の3分の2以上を残して早期就職した割合は24.9％（1月実績）で、前年