フランス2部リーグでのブローニュ戦後、取材に応じた中村敬斗「前半に1本ビッグチャンスがあったんで、決めたかったですね。代表のイングランド戦ではアシストもあったし、感覚的には悪くなかった。ただ、最近なかなか点が取れてなくて......」フランス2部リーグ、第29節のブローニュ戦を終えてそう悔しさをにじませたのは、スタッド・ランスのMF中村敬斗（25歳）だ。【写真】イングランド戦での三笘と中村ほか日本代表の一員とし