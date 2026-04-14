中国では今、AI（人工知能）時代における新たな起業の形として「一人会社（One Person Company、以下OPC）」が台頭しており、多くの起業家を引き付けています。数年前までは少人数のチームで巨大な市場を動かすことは困難でしたが、現在、それは現実のものとなりつつあります。OPCとは、主に個人がAIのサポートを受けながら、製品の設計・開発から市場投入に至るまでのビジネスサイクルを単独で完結させる企業形態を指します。中関