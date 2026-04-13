（台北中央社）13日午後7時23分ごろ、東部・宜蘭県南澳郷を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは48.8キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は4.7と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度3＝北東部・宜蘭県、東部・花蓮県、中部・南投県▽震度2＝北部・新北市、台北市、桃園市、新竹県、中部・台中市▽震度1＝北部・基隆市、中部・苗栗県、彰化県、雲林県。（編集：楊千慧）