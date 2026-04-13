2022年、鹿屋市の山中で近くに住む女性(当時86)が遺体で発見された事件。警察は殺人・死体遺棄事件として捜査を続けていますが、いまだ犯人の逮捕には至っていません。事件の発覚から13日で4年。県警では、今後の捜査方針などについての検討会が行われました。13日、県警本部に牛垣誠刑事部長や捜査一課の山下隆課長などが集まり行われた捜査検討会。2022年4月、鹿屋市永小原町で1人暮らしをしていた福山京子さん(当時86)が