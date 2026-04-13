2022年、鹿屋市の山中で近くに住む女性(当時86)が遺体で発見された事件。警察は殺人・死体遺棄事件として捜査を続けていますが、いまだ犯人の逮捕には至っていません。事件の発覚から13日で4年。県警では、今後の捜査方針などについての検討会が行われました。



13日、県警本部に牛垣誠刑事部長や捜査一課の山下隆課長などが集まり行われた捜査検討会。



2022年4月、鹿屋市永小原町で1人暮らしをしていた福山京子さん(当時86)が自宅近くの急斜面の下で遺体で見つかりました。死因は外傷性ショックで、自宅からは血痕のようなものが複数見つかりました。また、捜査関係者への取材で福山さんには複数の殴られたような痕があったこともわかっています。





警察は殺人・死体遺棄事件としてこれまでに延べ約3万5千人の捜査員を動員し、捜査を続けていますが目撃情報が少なく、いまだ犯人の逮捕には至っていません。事件の発覚から13日で4年。検討会では、県警本部と鹿屋警察署をリモートでつなぎこれまでの捜査結果を報告し、今後の方針などについて話し合ったということです。捜査本部のトップ牛垣誠刑事部長は「一刻も早く被害者や遺族の無念を晴らし、 住民の不安解消を図るためにも 犯人検挙に向けて着実に捜査を進める」とコメントしています。事件に関する情報提供は、鹿屋警察署(0994-44-0110)までお願いします。