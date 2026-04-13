［J１百年構想リーグEAST第10節］川崎 ０−２ 鹿島／４月12日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu逆転優勝へ首位の鹿島に勝たなければいけない一戦だっただけに、川崎にとって０−２という結果は非常に厳しいものとなった。優勝の可能性は数字上では残るものの、限りなく厳しい状況で、その事実をチームとして重く受け止める必要がある。一方で鹿島戦の前半は、久々と言えるような高い構成力、良いリズムの攻撃を示した点