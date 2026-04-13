乃木坂46の林瑠奈が、4月9日（木）発売のアイドル誌「BOMB」5月号に登場した。 乃木坂46・林瑠奈「BOMB」5月号 乃木坂46・林瑠奈「BOMB」5月号 通常版の裏表紙は乃木坂46の林瑠奈 乃木坂46の林瑠奈は、久しぶりとなるボムソログラビア。カジュアルな白シャツとデニムといったシンプルな装いで、カメラを見つめる大人な表情。ワンピース姿では屋外を散歩、パンを買ってパクっと自然体な姿を見せている。 通常版の表紙