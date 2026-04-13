ダイソーでとんでもないアイテムを発見しちゃいました！これからの季節に欠かせないハンディファンなのですが、ディズニーの大人気キャラクター、ドナルドのデザインなんです！パークのお土産級のデザインながら、機能性も◎。1,100円（税込）とダイソーの中ではお高めですが、それでも欲しくなるアイテムですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニ扇風機、充電式、クリップスタンド付（ドナルド／デイジー）価格：￥1