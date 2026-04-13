本当に100均なの？！「パークのお土産だよ〜」って渡されても信じるわ…高クオぷち家電

ダイソーでとんでもないアイテムを発見しちゃいました！これからの季節に欠かせないハンディファンなのですが、ディズニーの大人気キャラクター、ドナルドのデザインなんです！パークのお土産級のデザインながら、機能性も◎。1,100円（税込）とダイソーの中ではお高めですが、それでも欲しくなるアイテムですよ♪

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商品情報

商品名：ミニ扇風機、充電式、クリップスタンド付（ドナルド／デイジー）

価格：￥1,100（税込）

入力電圧：DC5V

最大入力電流：1A

リチウム電池容量：500mAh

充電時間（約）：1時間30分

バッテリーでの最大連続使用時間（満充電時）：

風力強 40分

風力中 1時間

風力弱 3時間

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480834566

これがダイソーってすごくない？！ディズニーデザインのハンディファン

ダイソーの季節もの売り場では、早くもハンディファンが並んでいます。そこで見つけたのが、ドナルドデザインの『ミニ扇風機、充電式、クリップスタンド付（ドナルド／デイジー）』。

パークに売っていそうなデザインですが、なんと1,100円（税込）で、しかも身近なダイソーでゲットできちゃうんです。中には本体と説明書が入っていました。

ボタンは誤作動防止機能が付いていて、2回早押しすることでONになる仕様。持ち運んでいる最中に勝手にスイッチが入ってしまうトラブルが防げます。

申し分なしのスペック！ドナルドファン必見のアイテム

サイズは小さめで、コンパクトタイプを求めている方におすすめ。

カラビナ付きなので、バッグやベルトループに引っ掛けて持ち運ぶことができますよ！

風量は弱・中・強の3段階。フル充電の場合、強風モードで約40分間使用できるスペックで、ほかのダイソー商品と比較しても標準的です。

動作音は非常に静かで、オフィスや電車内などでも使いやすいですよ。ただし、風力はそれほど強くなく、強でもやわらかな風という印象。猛暑の屋外で使うというよりは、冷房の効いた室内で使う補助用としておすすめです。

カラビナがスタンドになるので、卓上扇風機としても活躍してくれますよ！

充電はType-C対応。ケーブルは別売りなので、持っていない場合は併せて用意する必要があります。

今回はダイソーで購入した『ミニ扇風機、充電式、クリップスタンド付（ドナルド／デイジー）』をご紹介しました。

パワー重視の人にはやや物足りないかもしれませんが、かわいいデザインに、誤作動防止の安心設計、静音性などをふまえるとおすすめなアイテム。

ディズニーファン、ドナルドファンは必見のアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。