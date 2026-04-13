お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーが13日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。トランプ米大統領が自身のSNSでホルムズ海峡を封鎖、管理すると投稿したことを受け、独自の表現で反応した。米国とイランは、仲介を申し出たパキスタンの首都イスラマバードで戦闘終結に向けた協議を行ったが、合意に至らなかった。これを受けてトランプ大統領が投稿した。カズは、「核開発等々の面で合意に至るというのが