◆ヒルトン東京ベイで「地中海」がテーマのスイーツビュッフェ開催。目の前で仕上げるアイスカタラーナやグラニータなどもヒルトン東京ベイの「lounge O（ラウンジ・オー）」にて、心地よい風が吹く地中海をテーマにしたスイーツビュッフェ「Tropical Vacances〜シチリアの太陽の恵み〜」が、2026年4月18日（土）から6月7日（日）までの土日祝と4月24日（金）で開催。マンゴーやメロンのスイーツをはじめ、ライブ演出が楽しいスイ