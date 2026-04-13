ヒルトン東京ベイで「地中海」がテーマのスイーツビュッフェ開催。目の前で仕上げるアイスカタラーナやグラニータなども

ヒルトン東京ベイで「地中海」がテーマのスイーツビュッフェ開催。目の前で仕上げるアイスカタラーナやグラニータなども