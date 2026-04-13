業界ごとにルールの違いはあるが、ものを製造する企業が部品などの調達先を変更するには相当厳重な手続き・審査・申請が必要となるケースが多い（写真はイメージ）あらゆるメディアから日々、洪水のように流れてくる経済関連ニュース。その背景にはどんな狙い、どんな事情があるのか？『週刊プレイボーイ』で連載中の「経済ニュースのバックヤード」では、調達・購買コンサルタントの坂口孝則氏が解説。得意のデータ収集・分析を