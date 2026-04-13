元・キャンディーズで歌手の伊藤蘭さん（71）が2026年4月5日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを披露した。「本番10分前の私」伊藤さんは、「ツアー初日、本番10分前の私」といい、黒ドレス姿の動画を投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#伊藤蘭」「#ranIto」「#ランスタグラム」「#コンサートツアー2026」「#DanceonLoveon」「#昨日の初日」「#開演10前」「#精神統一」「#と思いきやそうでもなかった」「#さぁDance