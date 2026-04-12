女優の浅野ゆう子(65)が12日、自身のインスタグラムを更新。入院中の女性タレントのお見舞いに行ったことを明かした。浅野は「先日…足を骨折してしまった 松本明子さん…」と切り出し、「ご迷惑かとも思いましたが、お見舞いに行ってきました」と、左足首骨折で入院中のタレントの松本明子を見舞ったことを報告。「日頃、我が妹よ〜と、仲良くさせていただいている あっこちゃん」「もの凄く大変な状況なのに、痛いの間違い