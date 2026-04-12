Image: Raymond Wong / Gizmodo US 2026年3月5日の記事を編集して再掲載しています。スマートグラスを使う人もご用心を。Ray-Ban Metaをはじめとして、昨年から今年にかけて続々と新しい製品が登場しているスマートグラス。内蔵カメラで撮影できるものも多く、プライバシーの問題が取り沙汰されることもよくあるようですが、何もスマートグラスのカメラを向けられる被写体だけの問題という