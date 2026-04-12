タレントの辻希美(38)が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。最近の悩みを明かす場面があった。辻は昨年8月に第5子となる次女・夢空さんを出産。出産前に歯の詰め物が取れてしまい、治療をしていたというが、妊娠中はできる治療が限られてくるため、完治はせずに出産を迎え、産後も多忙からなかなか歯医者に行けなかったという。辻は「思った以上に自分の歯がヤバくて」とし、「10代の頃も忙しくて歯医者(に行く)っていう